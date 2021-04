Um penálti em período de descontos deu o empate ao Cova da Piedade (1-1) e estragou a estreia de Rui Ferreira como novo técnico do Feirense, afastando a equipa fogaceira dos lugares de subida na tabela classificativa da II Liga.

A jogar em casa, o Feirense adiantou-se no marcador ao minuto 64, com um golo do central Guilherme Ramos.

Já em período de descontos surgiu um penálti a punir mão na bola de Diga, com Hugo Firmino a estabelecer o empate aos 90+3.

O Feirense soma assim o quinto jogo sem vencer e não aproveita os empates de Vizela e Académica. Fica com 48 pontos, tal como a Briosa, e a um ponto da formação orientada por Álvaro Pacheco, que está na segunda posição.

Depois da vitória na estreia, Miguel Leal volta a somar pontos para o Cova da Piedade, que tem agora 27, na luta pela permanência.