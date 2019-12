A equipa de sub-23 do Benfica não foi além de um empate na receção ao Cova da Piedade (1-1), em jogo da 21.ª jornada da Liga Revelação e o Sporting, que esta sexta-feira visita Portimão, pode destacar-se no comando da classificação.

O Benfica esteve em vantagem a partir do minuto 68, com um golo de Pedro Ganchas, mas permitiu o empate em tempo de compensação.

O Benfica passa a contar com os mesmos 42 pontos do que o Sporting, mas com mais um jogo do que os leões que, esta sexta-feira, defrontam o Portimonense, no Algarve.

Nos outros jogos desta quinta-feira, o Estoril, quarto classificado, foi a Guimarães vencer por 3-1, enquanto Feirense e Académica empataram 2-2.

Classificação dos primeiros: Benfica, 42 pontos/21 jogos; Sporting, 42/20; Rio Ave, 38/20; Estoril, 36/21; Sp. Braga, 34/21.