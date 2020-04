O centro desportivo de Coverciano, local de concentração da seleção italiana de futebol, foi disponibilizado para ajudar nesta luta à Covid-19 e já está a receber pessoas infetadas.

O quartel-general da 'squadra azzurra' situa-se na Toscânia, perto de Florença, e conta com 54 quartos. O espaço já está disponível para a proteção civil italiana (durante esta segunda-feira chegaram os primeiros doentes) e vai servir, essencialmente, para idosos assintomáticos e com impossibilidades de voltarem para as suas habitações.

Esta terça-feira devem chegar mais 10 doentes com Covid-19 ao centro desportivo de Coverciano, um local histórico para o futebol italiano. Foi aqui que a seleção transalpina se preparou para as suas grandes conquistas: Europeu de 1968 e Mundiais de 1982 e 2006.

Os utentes que se encontram neste espaço já foram dados clinicamente recuperados mas, apesar de terem alta médica, vão cumprir a quarentena obrigatória.

De recordar que Itália, com 132.547 mil casos, é o terceiro país do mundo com mais pessoas infetadas e é o país com mais vítimas mortais confirmadas: 16.523.