Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 33 mortes associadas à covid-19 e 52.549 novos casos de infeção, de acordo com os dados do boletim diário epidemiológico desta quarta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É um novo máximo de novos casos diários registados no país desde o início da pandemia. No total, Portugal regista agora 2.003.169 infeções e 19.413 óbitos.

No número de internados há, no entanto, boas notícias: nas últimas 24 horas, há a registar apenas mais quatro doentes internados, e o número de internados em cuidados intensivos diminuiu para 153, menos sete do que na véspera.

28.825 pessoas foram dadas como recuperadas, pelo que o número de casos ativos neste momento aumentou para 356.477, mais 23.691 do que indicava o último boletim.