Portugal regista, nas últimas 24 horas, mais 19 óbitos associados à covid-19 e mais 14.595 novos casos de infeção, de acordo com o boletim diário epidemiológico desta quarta-feira, da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há menos 51 internados, para um total de 1.174. Em unidades de cuidados intensivos há 72 pacientes, menos seis do que no dia anterior.

Há mais 11.400 pessoas dadas como recuperadas, sendo que o número de casos ativos aumentou para 478.344 (mais 3.176 do que na véspera).

Por regiões, houve mais oito óbitos no Centro, cinco no Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, um no Alentejo, um no Algarve e um na Madeira.

Dos novos casos registados, 6.155 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 2.885 no Centro, 2.294 no Norte, 965 no Algarve, 842 no Alentejo, 750 nos Açores e 704 na Madeira.

O R(t) nacional é de 0,91 e, no Continente, de 0,90. A incidência nacional está nos 1411,2 casos por 100 mil habitantes e em 1330,6 casos por 100 mil habitantes no Continente.