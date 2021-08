«A DGS recomenda a vacinação de todos os adolescentes de 12 a 15 anos de idade». O anúncio foi feito esta terça-feira pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, que explicou que «foi possível analisar novos dados disponibilizados nos últimos dias.»

«Os mais de 15 milhões de adolescentes já vacinados nos EUA e na União Europeia confirmam que os episódios já reportados de miocardite e pericardite são extremamente raros e têm uma evolução clinica benigna», explicou Graça Freitas.

«Esta recomendação tem carácter universal, pelo que as vacinas estarão disponíveis para os adolescentes, acompanhados pelos progenitores ou tutores legais, sem necessidade de indicação médica», acrescentou a responsável.

Graça Freitas disse ainda que «a DGS e a comissão técnica continuam a acompanhar a evolução do conhecimento científico da situação epidemiológica, podendo atualizar as suas recomendações a qualquer momento.»

A responsável disse ainda não saber precisar quando começará a vacinação destas faixas etárias porque «agora foi tomada a decisão técnica e depois será tomada a decisão logística.»

«Se não for exatamente antes do início do ano letivo, será nos dias a seguir. Do ponto de vista do impacto desta vacinação na epidemia, se for mais uma semana ou menos uma semana, não terá um impacto negativo importante», garantiu a Diretora-Geral da Saúde.

Antes, Graça Freitas explicou que se «mantém a recomendação da vacinação prioritária das pessoas com 16 ou mais anos e dos adolescentes com 12-15 anos com comorbilidades de risco.»