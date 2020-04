O plantel do Benfica juntou-se para fazer uma doação ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), para ajudar no combate à pandemia de covid-19.

De acordo com a informação disponibilizada no site do clube, a recolha de fundos permitiu a compra de 51 mil máscaras, 540 mil pares de luvas, 750 óculos especiais de proteção, 750 fatos térmicos e 200 termómetros infravermelhos.

O Benfica informa ainda que o material chegará a Lisboa nos próximos dias, tal como aquele que foi conseguido através da doação do próprio clube, no valor de um milhão de euros.