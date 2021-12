A Liga vai reunir na tarde desta quarta-feira com os departamentos médicos dos clube para discutir ajustes ao protocolo em vigor no combate à covid-19 após a orientação divulgada já nesta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol profissional português informa que as medidas poderão ser já aplicadas na 13.ª jornada da Liga e da II Liga.

A DGS atualizou a orientação relativa a «desporto e competições desportivas/medidas gerais e específica». Entre as várias medidas a serem aplicadas está a obrigatoriedade de testagem (independentemente do esquema vacinal) para quem pretenda assistir a eventos desportivos ao ar livre com mais de 5 mil espectadores ou em ambiente fechado com mais de mil pessoas.