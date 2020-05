O Praiense, líder da Série C do Campeonato de Portugal aquando da suspensão das prova, vai recorrer judicialmente da decisão anunciada este sábado pela Federação Portuguesa de Futebol, que indicou Vizela e Arouca para subirem à II Liga na condição de equipas que mais pontos conquistaram entre as 72 distribuídas pelas quatro séries do campeonato.

«Vou para o advogado. É óbvio que vamos recorrer [judicialmente]. Não há nenhum regulamento da federação, nenhum, que diga uma situação dessas. Portanto, se não há nenhum, quem é que é mais primeiro do que alguém?», disse o presidente do Praiense, Marco Monteiro, em declarações à agência Lusa.

O presidente do Praiense, que notou que a equipa da Ilha Terceira treinada por Francisco Agatã (na foto) é aquela que está mais distanciada de qualquer dos segundos classificados da competição, entende que deveriam ser promovidos os líderes das quatro séries. «Subiam os quatro primeiros e depois, para o ano, se tivessem de descer quatro equipas ou cinco equipas, desciam», sugeriu.

Marco Monteiro não aceita a decisão da FPF, promete lutar até «às últimas consequências sobre essa situação» e afirmou sem rodeios. «Isto é uma injustiça do futebol português. Isto é uma fotocópia da podridão que existe dentro do futebol português. Isto é fazer pouco do trabalho das pessoas e da honestidade das pessoas. Isto nem tem palavras», rematou à Lusa.