A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) iniciou a entrega de máscaras, viseiras e coberturas de sapatos aos hospitais do país, depois de uma campanha de angariação de fundos e material iniciada pelos árbitros dos dois campeonatos profissionais de futebol.

«Mais de 10 mil peças, entre máscaras, viseiras e coberturas de sapatos», foram, refere a APAF, recolhidas ao longo das últimas semanas, já com destinos conhecidos.

Vários árbitros já completaram a doação no Hospital do Espírito Santo (Évora), no Centro de Saúde de Vila Real de Santo António, na Unidade Local de Saúde de Matosinhos e no Hospital São João (Porto). Mais entregas por parte do organismo liderado por Luciano Gonçalves estão marcadas para os próximos dias.