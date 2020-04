As ações de solidariedade multiplicam-se um pouco por todo o lado numa fase em que o mundo combate a Covid-19. O antigo avançado do Sporting, Teo Gutiérrez, distribuiu bens essenciais pelos moradores do bairro «La Chinita».



O internacional colombiano, atualmente a jogar no Junior Barranquilla, partilhou o momento em que as pessoas foram surpreendidas.