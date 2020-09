O Académico Viseu, equipa da II Liga, informou esta sexta-feira que três jogadores testaram positivo à covid-19.

Ao abrigo do protocolo, o plantel foi testado na quinta-feira, a 48 horas do jogo de sábado contra a Académica, a contar para a jornada inaugural da II Liga, e os testes detetaram três casos positivos.

A SAD do Académico Viseu não divulgou as identidades dos jogadores infetados, referindo apenas que estão assintomáticos e a cumprir as regras de isolamento traçadas pela DGS.

O Académico Viseu-Académica está marcado para sábado e realiza-se no Fontelo.