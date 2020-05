O Famalicão tem um acordo verbal com o Gil Vicente para jogar em Barcelos os encontros da I Liga que ainda tem a disputar na condição de visitado na época 2019/2020, apurou o Maisfutebol.

A mudança de recinto por parte do clube famalicense surge na sequência da recomendação da Direção-Geral da Saúde (DGS) no plano de retoma do futebol, que aponta para a realização dos jogos em estádios considerados de nível 1 pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Por não cumprir todos os requisitos exigidos, o Famalicão abdicou da vistoria do estádio para o possível acolhimento dos jogos em falta. O Estádio Cidade de Barcelos ainda vai ser alvo de vistoria nos próximos dias.

Ao nosso jornal, fonte dos dois clubes não prestou qualquer esclarecimento oficial. Contudo, a confirmar-se o acordo e o regresso do futebol, não garantido na terça-feira pelo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, o Famalicão receberá o FC Porto em Barcelos à 25.ª jornada, a primeira prevista no reatamento.

A equipa treinada por João Pedro Sousa tem ainda mais quatro jogos caseiros: Sp. Braga (27.ª jornada), Portimonense (29.ª), Benfica (31.ª) e Boavista (33.ª) na condição de visitado.

O Santa Clara já anunciou que vai jogar na Cidade do Futebol, que também deve receber os jogos do Belenenses.

Atualizado às 13h18