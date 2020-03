(artigo atualizado)

A Direção-Geral da Saúde informou que o número de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal subiu esta quarta-feira para 642. É a maior subida desde que o surto chegou ao país e trata-se de um aumento de 194 pessoas face ao dia anterior.

Os dados dizem que o surto já abrange a totalidade do território nacional, com os primeiros dois casos registados no Alentejo.

No norte, a região com mais infetados, os números escalaram para os 289. Lisboa e Vale do Tejo tem 243 infetados, o centro 74, Algarve 21, Açores três e Madeira um caso confirmado. Há ainda nove pessoas infetadas com residência no estrangeiro.

Ainda de acordo com os números fornecidos pela DGS, registam-se 351 pessoas a aguardar resultado laboratorial, 4.074 casos não confirmados e três de pessoas recuperadas.

Há 6.656 pessoas em vigilância e 24 cadeias de transmissão ativas, mais cinco do que na véspera.

Relativamente ao número de doentes internados, registam-se 89, 20 deles em unidades de cuidados intensivos.

Está ainda confirmado um segundo óbito.