Os bebés expostos à covid-19 no útero têm maior risco de sofrer de problemas de desenvolvimento neurológico, especialmente se a infeção ocorrer no último trimestre de gravidez, revela um estudo do norte-americano Center for Quantitative Health do Massachusetts General Hospital, em Boston, que acrescenta que os danos no sistema nervoso são duas vezes mais comuns no primeiro ano de vida após a exposição ao vírus durante a gestação.

A investigação, publicada na revista científica JAMA, examinou os registos médicos electrónicos de mais de 7.500 pacientes em seis hospitais, revelando que, nas crianças expostas à covid-19 no útero, a probabilidade de ser registado algum atraso no desenvolvimento - tanto a nível da fala, como a nível motor - era 80 a 90% mais elevada do que para uma criança que nasça sem ter tido contacto com o vírus.

Os investigadores advertem, no entanto, que os atrasos identificados podem atenuar-se à medida medida que a criança cresce, ou podem ser solucionados através de intervenções precoces. Contudo, o estudo manifesta preocupação com a taxa elevada de risco em crianças expostas ao vírus. «Isto é algo a que temos de prestar atenção», afirmou Roy Perlis, coautor do estudo publicado a 9 de junho, salientando que as conclusões surpreenderam a equipa. Leia mais sobre o tema no site da CNN Portugal.