O plantel do Benfica voltou a ser testado esta quinta-feira, horas depois do jogo com o Sp. Braga em Leiria e no qual Jorge Jesus não pôde contar com um total de sete jogadores devido à covid-19.

Entre os casos ativos em jogadores do plantel principal do Benfica, Luca Waldschmidt foi o primeiro a testar positivo: a 16 de janeiro, dia seguinte ao clássico com o FC Porto. Seguiram-se Grimaldo, Gilberto, Diogo Gonçalves e Vertonghen, todos no dia 18. Nuno Tavares e Otamendi testaram positivo ontem, 20 de janeiro, na manhã do jogo com o Sp. Braga e antes da equipa seguir de viagem para Leiria.

Ao abrigo do protocolo em vigor, se não apresentarem sintomas de doença dez dias após o teste positivos, todos eles terão alta a tempo do dérbi com o Sporting, agendado para 1 de fevereiro, sendo que parte deste grupo, à exceção de Otamendi e Nuno Tavares, também poderá ter autorização para competir diante do Belenenses no dia 28.

Este é, no entanto, um cenário mais improvável, atendendo também às consequências da doença. Recorde-se que a 11 de janeiro, véspera do jogo da Taça de Portugal frente ao Estrela da Amadora, Jorge Jesus descartou a utilização de Cervi e Gabriel, jogadores que no dia anterior tinham terminado o período mínimo de isolamento de dez dias decretado pelas autoridades de saúde. «Não têm condições físicas nem psicológicas para poderem estar no jogo. (...) Isto é uma doença para todos. Quando acabam os dez dias de isolamento, os jogadores também não estão doentes? São super-homens», referiu o treinador do Benfica.

Recorde-se que Gabriel já teve alta há mais de dez dias e ainda não voltou a competir, sendo que Haris Seferovic foi caso raro na equipa: teve alta a 6 de janeiro e dois dias depois foi titular na receção ao Tondela e marcou inclusive um dos golos da equipa na vitória por 2-0. Ainda assim, o avançado suíço confessou, em entrevista, que o regresso à competição não foi fácil.

Refira-se que todos os jogadores do Benfica são submetidos, antes da reintegração no plantel pós-covid, a uma bateria de exames que inclui, por exemplo, exames cardiológicos e para aferir a capacidade pulmonar.

Para esta sexta-feira não está prevista a realização de novos testes PCR, sendo este o último dia que antecede a janela de dez dias para o jogo com o Sporting e dentro da qual quem testar positivo para a SARS-COV-2 é baixa confirmada para o dérbi.