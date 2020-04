A UEFA adiou para 2022 o Europeu feminino que estava agendado para o próximo ano em Inglaterra.

A decisão foi confirmada esta quinta-feira pelo Comité Executivo do organismo que tutela o futebol europeu.

A prova vai agora realizar-se entre os dias 6 e 31 de julho de 2022.

Recorde-se que o Europeu masculino, agendado para este ano, foi adiado para 2021 devido à pandemia. O Estádio de Wembley, em Londres, vai receber alguns jogos, entre eles a final, a 11 de julho, sendo também palco do derradeiro encontro do Europeu feminino, agora marcado para o ano seguinte.

O adiamento do Europeu feminino permite que esta competição não coincida nem com o Europeu masculino, nem com os Jogos Olímpicos, também eles adiados.