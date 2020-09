Inglaterra tencionava reabrir os estádios aos adeptos a partir de outubro, mas o aumento de casos de covid-19 levou a que esse plano tenha sido posto «em pausa», disse à BBC o ministro do Conselho de Ministros, Michael Gove.

Este fim-de-semana foi feito um teste, com vários jogos da Championship, League One e da League Two a receberem espectadores, em lotação máxima de mil pessoas. Mas o facto de o alerta covid ter subido leva a que o primeiro ministro Boris Johnson vá anunciar novas medidas para o país, deixando então de lado, para já, a reabertura dos estádios.

«Queremos voltar a ter mais adeptos, não estávamos a pensar em ter estádios lotados, mas queremos que, quando as circunstâncias permitirem, haja mais espectadores de volta», disse Michael Gove.

«É menos provável que o vírus se espalhe ao ar livre do que em ambientes fechados, mas, é da natureza dos grandes eventos desportivos, que haja muito convívio», apontou.

«Reconhecemos que o desporto é uma parte vital do país e fazemos tudo do que pudermos para apoiar os nossos atletas, os nossos clubes, neste momento desafiante», frisou o governante.