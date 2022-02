A pandemia da covid-19 provocou uma perda de receitas de bilheteira de cerca de 4,4 mil milhões de euros na época de 2020/21 do futebol europeu. Os dados são da UEFA, que revela que estas contas revelam uma quebra de 88 por cento.

De acordo com o organismo, estas perdas devem-se principalmente à ausência de adeptos nos estádios, mas o total de receita perdida atinge os sete mil milhões de euros.

«A maior parte das receitas perdidas, cerca de 4,4 mil milhões de euros e ainda a contar, acontece devido a quebras de bilheteira, com o seu quase desaparecimento (quebra de 88 por cento) durante o ano financeiro de 2020/21, devido à pandemia», explica a UEFA.

«No último ano expressei o desejo que pudéssemos ter um vislumbre de recuperação e tivemo-lo. Com a época de 2021/22 a estar quase na sua metade, a presença de público tem vindo a mostrar sinais de franca recuperação. Isto é um importante indicador (…)», disse por sua vez o líder da organização, Aleksander Ceferin.

No mesmo relatório, a UEFA diz ainda que os prémios monetários das equipas que participam nas três provas do organismo – Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência – vão aumentar para 2,7 mil milhões de euros por ano, e que está previsto um crescimento de mais de 60 por cento no pagamento do mecanismo de solidariedade para o desenvolvimento jovem em clubes fora destas competições.