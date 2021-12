A SAD do Belenenses assegurou esta quinta-feira que não tem futebolistas nem treinadores para apresentar-se em Vizela na próxima segunda-feira, no jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa, estranhando porque é que a Liga ainda não adiou o encontro entre minhotos e azuis.

«É urgente que a Liga, como lhe compete segundo os princípios a que está estatutariamente adstrita, e enquanto organizadora da competição, adie o jogo entre o Vizela e o Belenenses nos termos do art. 8.º dos seus Estatutos e artº 46 do Regulamento das Competições, por causa de força maior e por forma a assegurar a salvaguarda da integridade da competição e da verdade desportiva, bem como em salvaguarda do superior interesse da proteção da saúde pública», referem os azuis, em comunicado.

Na quarta-feira, foi já adiado o Tondela-Moreirense, previsto para sábado, mas reagendado para 3 de janeiro de 2022, devido ao isolamento total do plantel dos beirões, que têm alguns casos positivos.

No Belenenses, houve 13 casos de covid-19, que motivaram a ausência de praticamente todo o plantel e equipa técnica no jogo ante o Benfica, que terminou logo a abrir a segunda parte e com uma goleada de 7-0 a favor dos encarnados, na noite de sábado, no Jamor, para a ronda 12 do campeonato. Os azuis, recorde-se, começaram o jogo com apenas nove elementos.

Os referidos casos, entretanto confirmados como sendo da variante Ómicron, levaram já ao isolamento de mais de 100 pessoas, segundo a TVI/CNN Portugal.

«Como já foi objeto de comunicação médica à Liga, todo o plantel da equipa profissional e da equipa sub-23, com exceção de um jogador que se encontra na África do Sul, está em isolamento até 10 de dezembro. Todos os elementos da equipa técnica estão em isolamento. Todos os elementos do departamento clínico estão em isolamento. Esta indisponibilidade foi ordenada pelas autoridades de saúde no contexto da epidemia de covid-19, o que constitui um caso evidente de força maior», refere a nota oficial do Belenenses, que frisa que os jogadores «têm estado e continuarão impedidos de treinar» face à situação.

«Nenhum jogador, nenhum treinador e nenhum elemento do departamento clínico se poderá apresentar em Vizela para o jogo agendado para a próxima segunda-feira. Estão legalmente obrigados a permanecer em casa. Constitui obrigação primeira e essencial da Liga a defesa da verdade desportiva e da integridade das competições», notam.

