O presidente da Liga Alemã de Futebol (DFL) afirmou que a quarentena imposta ao Dresden, da II liga alemã, devido a casos positivos de covid-19, não coloca em causa o retomar do futebol no país já no próximo fim-de-semana.

«Isto não justifica colocar em causa a época inteira. Sempre ficou claro que uma situação destas podia acontecer, estamos apenas no início do reinicio», disse Christian Seifert, em declarações ao canal televisivo ZDF.

O Dresden, da II liga alemã de futebol, vai entrar em quarentena, após dois novos casos de covid-19 no plantel, e irá falhar o regresso à competição frente ao Hannover, em 17 de maio, anunciou o clube.

O último classificado da II Bundesliga, que registou um caso em 3 de maio, acusou mais dois jogadores infetados nos últimos testes, pelo que todo o plantel terá de ficar 14 dias em casa.

No entanto, Christian Seifert revelou que teme que novos casos de infeção do novo coronavírus possam colocar em causa a tentativa de acabar a temporada.

«Isto pode atingir um nível em que não é possível jogar mais», afirmou, explicando que um dos aspetos a ser analisado no futuro é «quanto tempo falta para terminar a temporada».

A Liga alemã revelou na quinta-feira que registou 10 casos positivos entre 1.724 jogadores e funcionários testados nos 36 clubes das duas primeiras divisões (Bundesliga e II Bundesliga) nas duas primeiras rondas de testes.

A Bundesliga é o primeiro grande campeonato europeu a retomar a competição desde que a pandemia de covid-19 obrigou à suspensão, com jogos à porta fechada.