Alessandro Diamanti, internacional italiano que joga no Western United, insurgiu-se contra os australianos que furaram a quarentena para ir para a praia.



«Porque as pessoas e as crianças que não saíram de casa durante 20 dias são estúpidas. Tu, que foste para a praia. Tu, que não queres saber das regras. Tu, que não te importas de ficar mais cinco meses em casa. Claro... Porque não ficas em casa, porque és mais esperto que as pessoas que seguem as regras. Talvez porque não segues o que se passa no mundo! Parabéns, estás a parar o país. Parabéns, estás a ajudar a matar pessoas. FIQUEM EM CASA», escreveu o avançado de 36 anos.



De acordo com os últimos dados oficiais, há 5.795 infetados com a Covid-19, sendo que 41 já morreram.