A seleção do Peru revelou que há um infetado com Covid-19 na sua comitiva. Um preparador físico da seleção é a mais recente vítima do vírus, sendo agora 20 os casos positivos na Copa América.

Neston Bonillo não viaja com a restante delegação nesta segunda-feira até ao Brasil, para a disputa da competição de seleções da América do Sul.

A Venezuela, treinada pelo português José Peseiro e que foi derrotada pelo Brasil no domingo, já registou 13 casos. Esta situação levou a CONMEBOL, a entidade máxima do futebol sul-americano, a alterar o regulamento da competição, permitindo agora a troca sem limites de jogadores infectados. A Bolívia teve quatro casos positivos, três atletas e um elemento do staff, enquanto a Colômbia teve dois, ambos do staff.