O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira um novo passo no desconfinamento em Portugal, graças ao plano de vacinação e à avaliação da matriz de risco, com o alívio de medidas a «prosseguir» com duas novas fases, a primeira a partir de 14 de junho.

PRIMEIRA FASE - 14 DE JUNHO ATÉ 28 DE JUNHO:

Teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser apenas «recomendado nas atividades que o permitam»

Restaurantes, cafés e pastelarias vão manter as regras de lotação, mas poderão funcionar até à meia-noite para admissão e 01h00 para encerramento

Comércio «deixa de ter restrições específicas» em termos de horário e fica com horário do respetivo licenciamento

Transportes públicos em que só existem lugares sentados poderão ter a lotação completa

Transportes públicos em que há lugares sentados e de pé poderão ter a lotação de dois terços

Os espetáculos culturais podem decorrer até à meia-noite. As salas de espetáculos terão a lotação a 50%. Fora das salas de espetáculo terá de haver lugares marcados e as regras de distanciamento definidas pela DGS

Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS.

Os recintos desportivos com 33 por cento da lotação (estádios de futebol incluídos).

Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.

SEGUNDA FASE - A PARTIR DE 28 DE JUNHO E ATÉ AO FINAL DE AGOSTO:

Escalões profissionais ou equiparados podem funcionar dentro dos recintos com lotação de 33 por cento, fora dos recintos com outras regras a definir pela DGS, como por exemplo obrigatoriedade de testagem

Lojas de Cidadão passam a atender sem marcação prévia

Transportes públicos sem restrição de lotação.

O que continua fechado ou proibido até final de agosto, nesta segunda fase: