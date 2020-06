Já é conhecida a proposta da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de lotação de todas as praias da costa de Portugal continental.

De acordo com informação divulgada esta terça-feira relativa à região Centro, que complementa as lotações já indicadas pela agência no dia 27 de maio, as praias do concelho da Figueira da Foz podem receber este ano em simultâneo 51.200 pessoas.

Veja aqui a lotação para as praias do Centro.

A Praia de Matosinhos, no distrito do Porto, lidera a Norte a lista de areais com maior lotação autorizada em tempo de pandemia, com capacidade para 8.300 banhistas. Segue-se a praia da Aguda, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, com capacidade para 5.700 banhistas e a praia de Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo com uma lotação máxima de 4.500 pessoas.

Entre os areais com maior lotação destacam-se ainda as praias da Rua 37 (4.300) e da Frente Azul (3.800) no concelho de Espinho, de Canide Norte (3.600), em Vila Nova de Gaia, e de Suave Mar (3.000), em Esposende.

Veja aqui a lotação para as praias do Norte.

No Alentejo, a praia da Zambujeira do Mar vai poder receber entre 500 e 1.200 pessoas consoante a variação da maré. Em Odemira, a praia Atlântica aguarda uma revisão da lotação a partir do momento em que a remodelação do passadiço for concluída.

Veja aqui a lotação para as praias do Alentejo.

As praias com menor lotação na zona do Tejo e Oeste são a da Azarujinha, em Cascais, e a da Pedra do Ouro, em Alcobaça, que terão uma capacidade máxima de 100 pessoas. Em sentido contrário estão a praia da Nazaré, com lotação máxima de 17.100 pessoas, o areal da Fonte da Telha, que tem uma lotação total de 14.500 pessoas e Carcavelos, que terá capacidade para 12.100 banhistas.

Veja aqui a lotação para as praias do Tejo e Oeste.

No Sotavento algarvio a praia com menor lotação será a Ria da Fuseta, em Olhão, com uma capacidade máxima de 700 pessoas. As praias de Faro e de Monte Gordo terão uma lotação de 12.600 banhistas cada.

Veja aqui a lotação das praias no Sotavento algarvio

Já no Barlavento algarvio, onde existem várias praias com capacidade total inferior a 100 pessoas, a praia com menor lotação será a Praia da Marinha, em Lagoa. Os areais com maior capacidade são a Praia da Rocha, em Portimão, com lotação de 8.800 pessoas e a Meia Praia Nascente, em Lagos, onde poderão estar até 8.700 pessoas em simultâneo.

Veja aqui a lotação das praias do Barlavento algarvio

