LeBron James é a favor da retoma da NBA. Através das redes sociais, o «King» refere que os Lakers estão prontos para voltar a competir assim que seja seguro.



«Vi reportagens de executivos e agentes que esperam que a temporada seja cancelada? Isso não é verdade. Ninguém que conheço disse isso. Assim que for seguro, gostaríamos de acabar a época. Estou pronto e a nossa equipa também. Ninguém devia cancelar nada» escreveu nas redes sociais.



Lembre-se que a Liga norte-americana de basquetebol foi suspensa por tempo indeterminado a 12 de março, depois de Rudy Gobert, dos Utah Jazz, ter testado positivo para Covid-19.



Os Estados Unidos são o país mais afetado pelo novo coronavírus: mais de um milhão de pessoas infetadas, sendo que 62.906 morreram.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑