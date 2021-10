Jorge Jesus revelou este sábado que todos os testes realizados no Benfica à covid-19 foram negativos.

Esta sexta-feira foram testados todos os elementos do departamento de futebol do clube, incluindo plantel principal e equipa técnica.

Os testes de rotina já estavam previstos, mas adquirem maior importância agora, porém, depois de o treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, ter falhado o jogo com o Benfica da Liga dos Campeões por estar infetado com covid-19.

«Fomos todos testados e tivemos todos resultados negativos», disse Jesus na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Vizela.

O técnico foi questionado sobre se tem receio de novo surto de covid-19 no Benfica e respondeu: «Não sou médico, mas o contágio já não é tão fácil como era. Já estamos todos vacinados e já não é aquilo que era há um ano. Para nós era tudo novo.»

«Nem depois do jogo não tive preocupação nenhuma. A minha dificuldade em relação aos adversários, de futuro, não passa por aí, passa pelo valor da equipa dos adversários e como a nossa equipa possa estar», disse Jesus.

«Estou tranquilo em relação a isso. Penso que isso [surto] não volta a acontecer», acrescentou.