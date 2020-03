Dani Alves reagiu nas redes sociais às declarações do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sobre a covid-19. Recorde-se que Bolsonaro pediu às autoridades estaduais e municipais que reabram escolas e comércio e que terminem o «confinamento em massa» e disse que, «se fosse contaminado, seria, quanto muito, acometido por uma 'gripezinha'».

Numa publicação nas redes sociais, o internacional brasileiro pede ao presidente que não desvaloriza a situação.

«São muitas famílias e muitas pessoas trabalhando em prol do combate a essa pandemia e o senhor, como a pessoa mais importante deste país, deveria também prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo.»

«É um momento muito difícil para o mundo e para nossa população, não devemos desfazer dessa situação, sobre tudo se não temos cura para ela», diz ainda Dani Alves, acrescentando: «Não quero viver sem poder compartilhar momentos com as pessoas nem viver com medo delas.»

Veja a publicação de Dani Alves na íntegra: