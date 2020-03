O estádio do Maracanã vai transformar-se num hospital de campanha para tratar infetados com a Covid-19, informou esta quinta-feira o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel.

Estima-se que o hospital de campanha esteja pronto dentro de duas semanas, altura em que se espera um aumento do número de infetados no Brasil.

Também o Pacaembu, em São Paulo, é um dos vários estádios que estão disponíveis para os doentes com baixa gravidade. O Corinthians e o São Paulo também já ofereceram as suas instalações aos serviços de saúde, enquanto o Estádio Olímpico do Pará serve de albergue temporário para os sem-abrigo, para os afastar de um possível contágio.

O Brasil tem, a esta altura, 2497 infetados e 60 mortes confirmadas por Covid-19.



Lembre-se que em Espanha, o Real Madrid cedeu o Bernabéu para centro de armazenamento de doações.