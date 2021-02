A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa entre Real Sociedad e Manchester United vai jogar-se em Turim, informou o clube inglês.



Ao invés de se jogar no País Basco, o embate entre espanhóis e ingleses vai decorrer no estádio da Juventus devido às restrições de covid-19 que vigoram em Espanha, com a proibição de voos do Reino Unido. Mantém-se a data da partida, dia 18 de fevereiro, e o horário, 17h55.



A segunda mão terá lugar em Old Trafford, dia 25 de fevereiro (20h00).