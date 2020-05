A liga alemã voltou este sábado com medidas de segurança devido à pandemia da covid-19, entre elas, o distanciamento dos jogadores que ficam no banco. Caso esse distanciamento não seja possível no banco, dizem as regras que os jogadores devem ser distribuídos pelas bancadas.

No jogo contra o Friburgo (1-1), o Leipzig colocou uma escada rolante móvel, do aeroporto da cidade, para facilitar o acesso dos jogadores à bancada.

Veja aqui: