Depois da FPF ter dado por encerrado o Campeonato de Portugal, a SAD do Alverca anunciou, esta quinta-feira, que vai avançar para um processo de lay-off.



Numa curta nota divulgada no site oficial, os ribatejanos informam que o regime de lay-off é válido para «atletas, staff técnico e colaboradores do FC Alverca SAD».



Antes da interrupção do campeonato devido à pandemia de Covid-19, o Alverca ocupava o terceiro lugar da Série D do CP.