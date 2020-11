O Fabril do Barreiro acusou o Sporting de irresponsabilidade por recusar adiar o jogo da sétima jornada da série G do Campeonato de Portugal devido ao surto de Covid-19 que atingiu 11 jogadores do clube.



Em comunicado, o clube da margem sul do Tejo classificou a atitude como «pouco digna» uma vez que terão recusado adiar o jogo da equipa B, forçando o Fabril a recorrer à DGS para conseguir o adiamento do encontro.

«Tivemos de recorrer à delegada de saúde do Barreiro para fazer cumprir a lei, quando não teria sido necessário. Assim, em vez de isolarmos aqueles que estão infetados e continuarmos a trabalhar com os outros, foi toda a gente para casa, 15 dias sem treinar», criticou o presidente do Fabril, Faustino Mestre, em declarações à Lusa.



O líder do clube não calou a revolta perante a atitude dos leões que «só tinha de fazer mesmo que outros fizeram com eles, que era adiar um jogo ou dois.»

«Anda o presidente deles [Frederico Varandas] a mandar fotos com a farda, parece que é um salvador do mundo e do universo, e depois os que lá estão no clube fazem isto. Na minha opinião, são uns assassinos, mas se pensam que me calam estão bem enganados. Aquele não é o Sporting que conheci. Agora é uma ‘equipazita’ de bairro que anda para aí a fazer estas coisas», disparou à agência de notícias.

No comunicado divulgado pelo clube do Barreiro, minutos antes do contacto da Lusa, o Fabril refere que o Sporting, «pelos mesmos motivos», já solicitou adiamento de jogos «quer da sua equipa principal, quer nas modalidades» e que terá recebido sempre feedback positivo dos outros emblemas».



Por sua vez, o Sporting respondeu, recusando a responsabilidade de avaliar casos de covid-19 no Fabril disse fonte do clube à Lusa.



A mesma fonte refere que não compete ao emblema verde e branco avaliar ou decidir o adiamento de jogos por existirem casos de covid-19. Para os leões, as autoridades que avaliam esses casos é que têm de tomar a decisão de adiar os jogos e não os clubes.

Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou no seu site oficial o reagendamento da partida da sétima jornada da Série G do Campeonato de Portugal, entre o Sporting B e o Fabril, para o dia 13 de dezembro, às 15h00.