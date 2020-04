Alexander Ceferin, presidente da UEFA, teve esta segunda-feira um discurso otimista no centenário da federação do seu país natal, a Eslovénia, a propósito dos efeitos da pandemia de covid-19 no futebol.

«O coronavírus é terrível, mas não será capaz de lidar com o futebol. O coronavírus é uma coisa terrível, mas não é o apocalipse. Vamos sair da crise», afirmou Ceferin.

O presidente da UEFA reconhece que a pandemia está a causar danos um pouco por todo o mundo, e em todas as atividades, incluindo o futebol, mas acredita que a normalidade irá regressar aos estádios.

«O futebol está a sofrer muito mas vai emergir com mais força. Não penso, de maneira nenhuma, que esta pandemia acabe com o nosso deporto. Para darmos a volta a esta crise faz falta o futebol, pois transmite positividade e leva alegria às pessoas. Levará tempo, mas os adeptos voltarão a encher os estádios de paixão e emoção», referiu no seu discurso.

Nas últimas semanas tem existido alguma especulação sobre a possibilidade de serem suspensos os jogos internacionais das seleções nacionais programadas para os próximos meses de setembro e novembro.

Ceferin não se referiu a essa circunstância na Gala do Centenário da Federação do seu país, uma data que tinha como um dos pontos altos o encontro entre as seleções da Eslovénia e de Portugal, em Liubliana, a 31 de maio, mas que, devido à pandemia da covid-19 foi adiado, e sem data definida para se realizar.