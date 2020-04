Nem Chris Froome ficou indiferente ao gesto de Davide Martinelli. O ciclista italiana tem usado a bicicleta para entregar medicamentos aos mais desfavorecidos na Lombardia, uma das zonas mais afetadas pela pandemia de Covid-19 e merece os aplausos e elogios do britânico.



«Bom trabalho, Davide. É ótimo ler histórias como esta numa altura tão triste», escreveu o corredor das Astana sobre a atitude do colega de equipa.

Good job @Davide_Marti93 👏 Great to read stories like this in such sad times 🙌 https://t.co/gNvZ1G5XTW — Chris Froome (@chrisfroome) April 2, 2020

Além de medicamentos, Martinelli entrega bens de primeira necessidade na cidade de Lodetto, equipa apenas com bicicleta, máscara, luvas e uma mochila, apoiando sobretudo os idosos. Nem todos os super-heróis precisam de capas.

De resto, a ideia, segundo conta o ciclista italiano, partiu do primeiro Stefano e de um grupo de amigos que iniciaram um esquema de distribuição de medicamentos pelas pessoas mais idosas da zona onde residem.



Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 13.915 óbitos em 115.242 casos confirmados até esta quinta-feira.