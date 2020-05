O Santa Clara vai viajar para Lisboa na próxima sexta-feira para disputar os restantes jogos da Liga como visitado na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A informação foi revelada à Lusa por fonte oficial do emblema açoriano, dando nota de que o clube tem chegada prevista para o final da tarde e partirá de imediato para a unidade hoteleira onde ficará instalada até ao final do campeonato.

Por indicação da DGS, a comitiva insular terá de voar num voo fretado e custará cerca de 30 mil euros, referiu a mesma fonte.

Durante a estadia no continente, os jogadores açorianos terão de ficar em confinamento obrigatório no hotel, podendo apenas sair para os treinos e para os jogos, conforme está previsto no parecer das autoridades de saúde para o retorno a Liga.

O Santa Clara, 10.º classificado, vai receber na Cidade do Futebol o Sp. Braga, Portimonense, Marítimo, Desp. Aves e Vitória de Guimarães nas dez jornadas que faltam.