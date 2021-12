O embate entre o Tondela e o Moreirense, da 13.ª jornada, foi adiado para 3 de janeiro de 2022, depois da Administração Regional de Saúde do Centro ter determinado que o plantel da equipa da casa «deve ser considerado de alto risco e deverá ficar em isolamento profilático».



Tal como o Maisfutebol avançou na manhã desta quarta-feira, os jogadores do Tondela que viajaram para o jogo do passado fim de semana ante o Sporting tinham sido colocados em isolamento pela autoridade de saúde local, durante dez dias. Na base desta decisão esteve o contacto com Pedro Trigueira, guarda-redes da equipa comandada por Pako Ayestarán, que testou positivo para a covid-19 horas após o jogo com o Sporting.



O plantel não voltou a treinar desde o jogo com o Sporting. Segunda-feira era dia de trabalho de recuperação, mas foi decidido pela administração evitar contactos.

Além de Pedro Trigueira, há mais quatro jogadores do Tondela que testaram positivo para a covid-19: Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse e Ricardo Alves, além do treinador Pako Ayestarán.

Perante este cenário, o Tondela solicitou o adiamento à Liga, o Moreirense concordou, e a Liga, depois de ouvir os dois clubes, reagendou o jogo para 3 de janeiro de 2022.