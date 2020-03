O Presidente do Rio Ave, António Silva Campos, endereçou uma mensagem aos sócios vila-condenses, em que afirma que o futuro das competições profissionais vai depender da evolução da pandemia do coronavírus.

«Os clubes, a Liga, a FPF, a UEFA, a FIFA, a FifPro e a ECA procuram constantemente soluções e respostas para essas questões. Mas tudo está dependente da evolução da pandemia. Todos queremos as melhores resoluções para as inúmeras interrogações que se levantam à volta do fenómeno do futebol. Não sabemos ainda quando tudo irá ficar normalizado, nem como será esse ‘normal’», afirmou o dirigente.

O dirigente rioavista apelou também aos adeptos para que adoptem comportamentos responsáveis. «Fiquem em casa, em isolamento social; se tiverem de se ausentar por trabalho ou necessidade extrema, façam-no com todo o cuidado; tenham sempre o espírito de solidariedade para com os que mais precisam nesta altura; sigam todas as indicações das autoridades sanitárias e de segurança», afirmou.