Foram detidas 184 pessoas pelo crime de desobediência durante o segundo estado de emergência no país, que vigorou entre 3 e 17 de abril, devido à pandemia de Covid-19, adiantou este sábado o Ministério da Administração Interna (MAI).



O número resultante da fiscalização da PSP e da GNR evidencia um aumento das detenções face ao primeiro período de estado de emergência, entre 22 de março e 2 de abril. Durante esse período, foram detidas 108 pessoas pelo crime de desobediência (pode ler mais no site da TVI24).



Foram ainda encerrados 432 estabelecimentos por incumprimento das normas na vigência deste último estado de emergência, muito abaixo dos 1.708 fechados pelas autoridades no primeiro período decretado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Portugal vai continuar em estado de emergência até 2 de maio.