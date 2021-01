O Fuchsen Berlim anunciou esta sexta-feira o adiamento do jogo com o Sporting, da Liga Europeia de andebol, agendado para a próxima terça-feira.

Segundo o clube alemão, este adiamento deve-se aos «atuais desenvolvimentos da pandemia de covid-19 em Portugal».

Isto porque o governo germânico declarou Portugal como uma área de alto risco para o novo coronavírus, pelo que os regulamentos sanitários obrigavam a que a comitiva do Fuchsen cumprisse um período de quarentena quando regressassem à Alemanha.

Refira-se que esta é a segunda vez que esta partida, inicialmente agenda para 17 de novembro, é adiada.

O Sporting ocupa a quarta posição do grupo B da Liga Europeia de andebol, com quatro pontos, ao passo que o Fuchsen Berlim é segundo, com sete.