Quem se aproximar ou sentar intencionalmente a menos de um metro de um metro de outra pessoa incorre num crime que pode ser punido com prisão até seis meses e multa de até 6.000 euros. Esta é uma das medidas que entraram esta quinta-feira em vigor em Singapura com o objetivo de conter a pandemia da covid-19.

Estas regras de distanciamento aplicam-se a lugares públicos como centros comerciais, cafés, museus, mas também locais de trabalho e escolas.

As novas medidas obrigam ao cancelamento de todos os eventos, independentemente do tamanho, e cerimónias religiosas. As reuniões sociais estão limitadas a um máximo de dez pessoas e vários estabelecimentos de entretenimento são obrigados a fechar, como bares, cinemas e salões de jogos.