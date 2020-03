A região da Lombardia é a mais afetada pela pandemia da covid-19 em Itália e o presidente da câmara de Bérgamo, uma das cidades mais atingidas, diz que o jogo da Liga dos Campeões entre Atalanta e Valência, disputado a 19 de fevereiro em San Siro, Milão, foi um grande foco de contágio.

«O jogo foi uma bomba biológica», disse o autarca Giorgio Gori, em entrevista ao jornal Marca.

«Nesse momento não sabíamos o que se passava. O primeiro paciente em Itália foi identificado a 23 de fevereiro. Se o vírus já circulava, os 40 mil adeptos que estiveram no estádio de San Siro foram contagiados. Ninguém sabia que o vírus já circulava entre nós. Muitos foram ao jogo em grupos e nessa noite houve muitas aglomerações de pessoas. O vírus andou a circular», frisou.

Recorde-se que há vários jogadores do Valência infetados com a doença, entre eles Ezequiel Garay, ex-jogador do Benfica, e Eliaquim Mangala, ex-jogador do FC Porto. 35 por cento do plantel da equipa espanhola teve resultados positivos. Os jogadores estão agora isolados, a maioria deles sem apresentar sintomas. E entretanto a Atalanta também anunciou que tem um jogador infetado.

«Apesar disso, não se pode justificar tudo com o jogo. A verdadeira faísca foi aquela que houve no hospital Alzano Lombardo, com um paciente que tinha uma infeção pulmonar não reconhecida e que contagiou outros pacientes, médicos e enfermeiros. Esse foi o foco onde começou o resto», frisou.