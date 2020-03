Foram já vários os atletas portugueses a congratularem-se com a decisão do Comité Olímpico Internacional (COI) de adiar os Jogos Olímpicos de 2020 por um ano, devido à pandemia de Covid-19.

Antigo campeão olímpico, Nélson Oliveira foi dos primeiros a expressar-se. «2021 lá estaremos com o mesmo objetivo», escreveu o atleta do Sporting nas redes sociais.

Também nas redes, Telma Monteiro, a única medalha olímpica portuguesa dos últimos Jogos, congratulou-se com a decisão do COI: «Sinceramente, embora saiba que é um desafio, fico feliz que a data dos Jogos Olímpicos tenha sido alterada. Porque agora honestamente não era possível pensar nos Jogos Olímpicos, agora está a acontecer algo maior do que isso.»

«Algo que diz respeito a todos, e devemos continuar a focar-nos ainda mais nesta batalha mundial. E quando os Jogos Olímpicos chegarem vou fazer de tudo para estar pronta para honrar a minha bandeira, e o mundo vai estar pronto para desfrutar e vamos celebrar ainda mais, juntos», acrescentou ainda a judoca do Benfica.

No taekwondo, Rui Bragança defendeu, em declarações à Lusa, que esta era a única decisão possível. «Era a única decisão possível, dado o estado em que está o mundo e como vai evoluir a pandemia», disse, acrescentando que neste momento há «atletas que nem sequer conseguem treinar».

Vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros marcha, João Vieira classificou a medida do COI como «sensata»: «Acho que é a atitude mais sensata que poderiam ter tido. Acho que todos os desportistas deste mundo estavam a contar com este adiamento.»

Ainda assim, o atleta de 44 anos assume que terá de se esforçar ainda mais para estar bem para 2021.

«Competir ao mais alto nível com 44 anos não é fácil para ninguém e ter de esperar mais um ano... Vai ter de ser. Quero terminar a carreira nos Jogos Olímpicos ou mais tarde. Vamos ver. Vou lutar com as armas que tenho para estar nos Jogos Olímpicos do próximo ano», afirmou, também à Lusa.

Já Maria Martins, ciclista portuguesa, lamentou o adiamento dos Jogos, mas reiterou que foi uma «atitude de bom senso».

«Tenho pena que a situação não esteja controlada e não tenha as melhores previsões, mas esta foi uma atitude de bom senso pelo que o mundo está a passar. No meio de tudo, é um pormenor, porque o importante, a prioridade, é a nossa saúde e assegurar que os nossos estão com saúde.»