Numa altura de paragem de grande parte dos campeonatos europeus devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os jogadores, fechados em casa em quarentena ou isolamento social, arranjam formas de se entreterem. Vários foram os que aderiram ao desafio de dar toques com um rolo de papel higiénico, entre eles, Bruno Fernandes e jogadores do Sporting como Luís Neto, Ristovski, Wendel, Cristián Borja e Francisco Geraldes.

Uns foram respondendo ao desafio de outros e já lançaram as sementes para que a corrente continue.

