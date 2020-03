O jogo entre o Werder Bremen e o Bayer Leverkusen, da 26.ª jornada da Bundesliga, foi cancelado, anunciaram esta manhã os dois clubes.

A decisão partiu do senador do Interior da cidade de Bremen. Segundo Ulrich Maurer, eram esperados dois a três mil adeptos no exterior do estádio para apoiar a equipa da casa, o que vai contra as recomendações para combater o Covid-19.

Refira-se que das principais ligas europeias, a Bundesliga é a única que ainda não foi suspensa – pelo menos até ao momento. Os jogos vão realizar-se à porta fechada, exceto o Werder Bremen-Leverkusen, que estava agendado para segunda-feira.