Residente no Furadouro, freguesia de Ovar, Cândido Costa falou à TVI24 no dia seguinte à declaração do estado de calamidade pública neste concelho.

O ex-futebolista e comentador da TVI, falou numa cidade fantasma.

«A zona onde eu tenho a minha casa, é uma zona balnear. A avenida principal tem vários locais de comércio de vários tipos e o único que está aberto é uma farmácia», disse Cândido Costa, que elogiou o comportamento da população, que disse estar apreensiva.

«Tem sido exemplar. As pessoas têm tido todos os comportamentos que são pedidos pelo Governo e pelas instâncias de saúde. Ontem [terça-feira], acentuou-se a preocupação e o medo das pessoas. O comércio local encerrou totalmente. (...) As pessoas estão com muito medo em Ovar. A par desse medo, também há um fator importante: este é um povo vareiro, lutador e que se une com muita facilidade. Há uma missão coletiva», disse.

Refira-se que só em Ovar foram diagnosticadas cerca de 30 pessoas com o novo coronavírus. O concelho tem cerca de 50 mil habitantes, que estão agora sujeitos a uma cerca sanitária.