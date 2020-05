Questionada sobre as comemorações do 1.º de Maio durante o estado de ermergência por causa da pandemia da covid-19, a ministra da Saúde, Marta Temido ressalvou que, «a celebração do Dia do Trabalhador constituía uma exceção consagrada no decreto do estado de emergência».

«Foi uma opção do país assinalar esta data», frisou a ministra.

«Tanto como conseguimos articular, os participantes fizeram uma comemoração bastante distinta do formado habitual. O que pudemos verificar foi a presença de pessoas que estavam distantes umas das outras, muitas com máscaras, que estavam em locais marcados, com regras de arrumação e que permaneceram num período menor do que o habitual. As forças de segurança conseguiram garantir que tudo decorreu no cumprimento das regras», explicou a governante, apontando que houve países, que não autorizaram que se assinalasse o Dia do Trabalhador, e «onde houve incidentes e recurso à força.»

Marta Temido apontou que, enquanto estivermos a lidar com a covid-19, há datas que terão de ser «assinaladas de forma distinta, com cautela, mas que têm de ser assinaladas».