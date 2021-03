O secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, afirmou esta terça-feira que todo o desporto de formação pode voltar a competir até 3 de maio, consoante a «evolução epidemiológica» da Covid-19.

O governante explicou, numa conversa com Carlos Paula Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, os dias em que a prática das modalidades volta a ser autorizada, de acordo com o grau de risco: as de baixo risco, todas individuais, a partir de 5 de abril, as de médio risco em 19 de abril e as de alto risco em 3 de maio.

«É evidente que temos competições. Nas modalidades individuais, temos competições a partir de 5 de abril, tenham as federações condições para isso. A partir de 3 de maio, temos todas as competições. Isto depende da evolução epidemiológica, do número de casos, da propagação do vírus», afirmou.

Os treinos na formação das modalidades de médio risco, ou seja, as coletivas, está agendado para 19 de abril, mas João Paulo Rebelo assumiu que as competições só podem regressar a 3 de maio, para evitar uma «abertura abrupta».

«Está a avaliar-se se é pertinente começar logo as competições em 19 de abril. Não me parece que seja logo adequado, porque os atletas não vão estar logo em condições de competir. E também temos a questão da mobilidade entre territórios. A ideia é que, nos primeiros 15 dias, não haja competições inter-regionais no país».

O governante mostrou-se ainda confiante na recuperação do número de atletas no país no pós-pandemia, até por causa do apoio de 65 milhões prometido pelo governo ao setor desporto.