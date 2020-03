O número de pessoas detidas por desobediência às normas do estado de emergência subiu esta quarta-feira para 39, segundo informa o Ministério da Administração Interna que dá conta ainda do encerramento de 649 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

«Assim, até ‪às 18h00 de hoje, foram detidas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência, 39 pessoas. No mesmo período, foram encerrados 649 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas», lê-se no comunicado do MAI.

Notícia da TVI24