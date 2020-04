O Governo ainda vai avaliar em conjunto com os munícipios «a melhor forma de regular o acesso às praias». «Haverá alguns acessos à praia que passam a ser possíveis, designadamente para a prática de atividades desportivas, nomeadamente desportos náuticos», avançou o Primeiro-Ministro, António Costa, que também deixa para mais tarde uma decisão sobre a reabertura das fronteiras. O objetivo é chegar a uma decisão concertada a nível europeu. A fronteira terrestre com Espanha está fechada até 15 de maio e o Governo admite que essa medida possa ser prorrogada.

Quanto ao período de férias, António Costa diz que esse «é um direito de todos» e espera que «todos as possam gozar da melhor maneira possível». Questionado sobre se os portugueses fizeram bem em marcar férias no Algarve, para o verão, Costa frisou: «Otimista posso ser, futurólogo é que não consigo». O primeiro-ministro avisa que «não sabe» como e se as pessoas vão poder usufruir desses dias de descanso.

No que respeita ao setor do turismo, especialmente afetado com a pandemia, António Costa salientou que nunca foi determinado o encerramento de qualquer estabelecimento da área hoteleira, mas lançou o repto para os próximos tempos: «É essencial que possamos retomar condições de confiança na sociedade portuguesa e a nível internacional, para que no momento em que as fronteiras sejam abertas, as atividade possam voltar ao normal.»



António Costa sublinhou a importância da confiança das pessoas na segurança destes espaços relacionados com o turismo, lembrando que os hotéis não estão ocupados porque as pessoas estão em confinamento e não há turistas a chegar a Portugal. O primeiro-ministro admitiu que a atividade de hotelaria poderá não conseguir restabelecer-se com os todos serviços, sendo que alguns, como por exemplo os spas ou o serviço de refeições, terão de ser adaptados à situação.



Por definir ficou também a realização dos festivais de verão. António Costa remeteu o anúncio da decisão provavelmente para a próxima semana, lembrando que essa questão ainda está em avaliação.